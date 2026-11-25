Арбитражный суд Москвы прекратил дело по иску РАО к рэперу L'One

Tекст: Ольга Иванова

Согласно судебным материалам, суд прекратил дело по иску РАО к рэперу L'One. Ранее стороны подали заявления об утверждении мирового соглашения, передает РИА «Новости».

Иск был подан в августе. РАО требовало взыскать около 25,6 тыс. долларов долга по лицензионному договору, более 17 тыс. долларов пеней, около 547,7 долларов штрафа, а также пени на сумму долга по день выплаты.

Подробности исковых требований и условия мирового соглашения пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООО «Дома» обязалось выплатить РАО долг по мировому соглашению.

Арбитражный суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение по иску РАО к компании рэпера Алексея Долматова.

В августе Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление РАО с финансовыми претензиями к исполнителю Левану Горозии.