Песков: Данные о потерях ВС России официально может оглашать только Минобороны

Tекст: Денис Тельманов

«Единственный, кто может официально оглашать данные о потерях, это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные», – заявил Песков, комментируя цифры, фигурирующие в различных СМИ. Его цитирует ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов новой волны мобилизации в России.

В январе Дмитрий Песков заявил о недостоверности исходящих не от Минобороны сообщений о потерях в ходе спецоперации.

В прошлом году пресс-секретарь президента отметил доступность информации о потерях в СВО исключительно через оборонное ведомство.