Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии: он не мог говорить, не понимал обращенную речь и не двигал правыми конечностями. Обстоятельства потери сознания остались неизвестны, так как мужчина жил один, указало ведомство в Max.

Компьютерная томография показала наличие крупного новообразования со смещением структур головного мозга. После стабилизации состояния пациента врачи провели МРТ с контрастным усилением, выявившую сильный отек.

Нейрохирурги провели пластическую трепанацию черепа и удалили опухоль. После экстренного вмешательства у пациента восстановились речь и двигательные функции. Контрольная томография подтвердила положительную динамику. В настоящее время мужчина ходит самостоятельно и готовится к выписке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациента с закупоркой сосуда головного мозга.

В августе инновационная компьютерная система помогла британским хирургам удалить опухоль мозга.

В том же месяце в Подмосковье врачи вылечили ишемический инсульт у гражданина Северной Кореи.