Tекст: Алексей Дегтярёв

Полномочия судьи прекращены с 23 ноября 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. В ВККС пояснили, что решение принято на основании письменного заявления судьи, как это предусмотрено законом о статусе судей в России.

Данилов возглавил Суд по интеллектуальным правам в апреле 2025 года. До этого он занимал должность заместителя председателя инстанции с 2014 года. Карьеру судьи он начал в 2003 году в Арбитражном суде Воронежской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя Верховного суда России.

В сентябре коллегия поддержала прошение заместителя председателя Верховного суда Юрия Глазова об уходе в отставку.

В апреле ВККС удовлетворила заявление об уходе с должности зампреда Верховного суда Юрия Иваненко.