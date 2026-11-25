Кот Ларри отказался прерывать сон ради визита принца Уильяма

Tекст: Ольга Иванова

Главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит прокомментировал фотографию издания Royal Central, на которой он безмятежно спит на подоконнике во время визита принца Уэльского, передает РИА «Новости».

«Мне все равно, даже если ты будущий король. Никто не смеет прерывать тихий час», – говорится в сообщении в аккаунте Ларри в соцсети Х.

Взятый из приюта Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты живут в резиденциях британских правителей с XV века, а с 1929 года они имеют официальный статус и получают жалованье в размере 130,3 доллара в год. Самым знаменитым мышеловом XX века стал Хамфри, работавший при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник неизвестные проникли на территорию поместья принца Уильяма и его супруги Кейт на востоке Англии.

В прошлом месяце бывшие британские чиновники предложили превратить резиденцию на Даунинг-стрит в музей из-за непригодности здания для управления страной.

Летом кот Ларри выразил облегчение в связи с решением главы правительства оставить собаку в Манчестере.