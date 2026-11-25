МВД объявило в розыск основателя группы «Ляпис Трубецкой» Михалка

Tекст: Денис Тельманов

Информация о розыске музыканта появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства с пометкой об уголовном преследовании, передает ТАСС.

Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведутся поиски, в материалах министерства не уточняется.

В августе Минский городской суд заочно приговорил основателя коллектива к четырем годам колонии. Правоохранительные органы Белоруссии инкриминировали ему публичное оскорбление президента республики.

Кроме того, музыканта признали виновным в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку принадлежности к определенной социальной группе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина (признан в России иноагентом).

Летом белорусский суд заочно назначил основателю группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку четыре года исправительной колонии.

В мае Сергею Михалку предписали явиться в Минск из-за обвинений в оскорблении президента Белоруссии.