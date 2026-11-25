«В этих интервью выявлена запрещенная информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Ранее Собчак сообщила, что по требованию Роскомнадзора удаляет с Youtube-канала интервью с Хилми, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком.
В Роскомнадзоре напомнили, что движение ЛГБТ* признано Верховным судом России экстремистской, запрещенной в стране организацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду блогер Ксения Собчак удалила с YouTube несколько выпусков шоу из-за требования Роскомнадзора.
В середине месяца журналистке сняли запрет на открытие бизнеса в России.
В октябре прошлого года интервью Ксении Собчак с музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым удалили из-за признаков ЛГБТ-пропаганды.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ