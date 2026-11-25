Минсельхоз: Россия собрала 142,5 млн тонн зерна

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Собрали уже 142,5 млн тонн, у нас еще кукуруза осталась. Пока мы остаемся в чистом весе в 140 млн тонн», – цитирует министра РИА «Новости».

Ожидаемый объем экспорта российского зерна в текущем сезоне Лут оценила в 40 с лишним млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о завершении уборки зерновых на большей части страны и урожае выше 141 млн тонн.

В начале месяца Минсельхоз сообщил о сборе около 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей.

Россия с начала 2026 года увеличила экспорт зерна на 18% в физическом выражении и на 15% в стоимостном.