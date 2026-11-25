Tекст: Валерия Городецкая

Москва рассчитывает на реакцию со стороны европейцев, сообщил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей». Помощник главы государства добавил, что Россия не получала прямого отказа от европейских представителей.

«Приглашение по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе отреагируют», – подчеркнул Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве и их участии в переговорах по Украине.

В середине месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об открытости России к двусторонним контактам с европейцами.

За день до этого Ушаков сообщил об ожидании Москвой поддержки европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.