Tекст: Денис Тельманов

Беседа состоялась после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне, передают «Вести». «Да, я разговаривал по телефону и с тем, и другим», – заявил Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии обсуждения кандидатуры нового посла России в США на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне.

В прошлый четверг Юрий Ушаков рассказал о хорошей обстановке на встрече лидеров России, США и Китая.

В тот же день Владимир Путин назвал переговоры очень полезными.