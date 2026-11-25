Новак: Все российские НПЗ защищены от беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

«Наши предприятия занимаются вместе с министерством обороны, работают над восстановлением», – цитирует Новака РИА «Новости». По его словам, в случае выхода заводов из строя ведется интенсивная работа как по пассивной, так и по активной защите.

Он признал, что отдельные прилеты случаются, но восстановление происходит быстро, и подчеркнул, что все заводы защищены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об эффективности зенитных артиллерийских комплексов «Цитадель» при защите российских нефтеперерабатывающих и оборонных предприятий от атак беспилотников.

В понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших в результате атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил деятельность из-за массированного удара украинских беспилотников и ракет.