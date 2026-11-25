Эксперт: Дальний Восток может стать площадкой для энергоемких центров обработки данных

Эксперт Анпилогов: Строительство ГЭС даст импульс развитию Дальнего Востока

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В дальневосточных регионах России есть несколько крупных направлений роста, чьи потребности можно покрыть за счет расширения гидрогенерации», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». По его словам, речь идет о развитии технологического кластера, инфраструктуры, относящейся к космодрому Восточный, а также строящихся портовых мощностей.

Кроме того, напомнил спикер, продолжается электрификация Байкало-Амурской магистрали, также в дальневосточных регионах прокладываются новые транспортные артерии. «Огромных объемов питания требует и добывающая промышленность – золоторудная, медная, горно-обогатительные комплексы. Предприятия нужно максимально полно переводить с дизеля на электроэнергию», – детализировал собеседник.

Отдельным пунктом он упомянул про возможное возведение на Дальнем Востоке центров обработки данных. «Подобные объекты правильнее всего размещать возле дешевой электроэнергии и в регионах с естественным охлаждением. В нынешнее время это крайне актуально. Чем дешевле электричество, тем ниже стоят услуги того же искусственного интеллекта», – отметил аналитик.

«В целом потенциальная потребность Дальнего Востока в электроэнергии исчисляется тысячами МВт», – оценил Анпилогов. «Удобство размещения на дальневосточных территориях любых крупных объектов обосновывается также, вероятно, меньшими проблемами с выкупом земли и получением регуляторных разрешений. К тому же подобная деятельность приветствуется региональными властями и населением», – указал он.

Спикер напомнил: каждое строительство каждой ГЭС предполагает создание множества рабочих мест и задействование высокотехнологичных инструментов. «Как правило, вокруг гидроэлектростанций создаются небольшие моногорода, что означает продолжение освоения Дальнего Востока, привлечение рабочих рук, рост товарооборота, а также ведение научной деятельности», – акцентировал собеседник.

Главным вызовом для столь крупных инфраструктурных проектов, как пять ГЭС, эксперт назвал обеспечение гарантированного сбыта энергии. «Государству и привлеченным экспертам нужно будет максимально тщательно просчитать будущие объемы энергии и потребности», – предупредил аналитик. Впрочем, добавил он, у России есть опыт и технологии для высоковольтной передачи электроэнергии в Китай.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России до 1 декабря 2027 года принять меры для создания электроэнергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«В целях гарантированного обеспечения в Дальневосточном федеральном округе прогнозируемого спроса на электрическую энергию (мощность) принять исчерпывающие меры, направленные на реализацию комплекса мероприятий по созданию объектов электроэнергетической инфраструктуры», – говорится в документе.

В частности, поставлена задача построить системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт в Приморском крае (ввод не позднее 2028 года), а также пять гидроэлектростанций: Нижне-Зейскую ГЭС в Амурской области, Мокскую и Ивановскую ГЭС в Бурятии, Канкунскую ГЭС в Якутии и Нижне-Ниманскую ГЭС в Хабаровском крае.

Отдельно кабмин должен утвердить план снабжения электроэнергией потребителей, реализующих инвестпроекты на территории Дальневосточного федерального округа, с возможностью строительства крупными промышленниками собственных генерирующих объектов, уделив особое внимание Березовскому железорудному и Ключевскому золоторудному месторождениям в Забайкальском крае.