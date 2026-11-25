Хабаровск стал лидером в России по росту качества жизни

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным исследования, индекс качества жизни в Хабаровске в 2026 году вырос на 15 баллов по сравнению с 2021 годом, достигнув 33 баллов. В число городов с приростом на 10 баллов и более также вошли Воронеж, Саратов, Чебоксары, Тюмень, Мурманск, Калининград, Барнаул и Рязань, пишет РИА «Новости».

Самый высокий индекс качества жизни в текущем году зафиксирован в Москве (64 балла), Петербурге (56 баллов), Грозном (55 баллов) и Сочи (54 балла), где этот показатель поддерживается на стабильно высоком уровне.

По отдельным направлениям наибольший прогресс за пять лет показали: Владивосток (качество медицинского обслуживания), Сургут (качество образования), Чебоксары (состояние экологической среды), Симферополь (работа предприятий ЖКХ), Тольятти (условия ведения бизнеса) и Йошкар-Ола (дорожное хозяйство). В Москве достигнут максимальный прогресс по преодолению деструктивного поведения граждан, а в Калининграде – по повышению доступности культурных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом участники экологического форума в Нарьян-Маре признали Заполярье регионом с огромным потенциалом для реализации масштабных инвестиционных проектов.

В июне Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерство по уровню материального благополучия.

В прошлом году Москва и Петербург заняли первые два места в рейтинге по качеству жизни.