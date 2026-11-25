Tекст: Денис Тельманов

По состоянию на 15:00 мск в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском выполнили 538 рейсов, сообщает Минтранс в Max. При этом 40 рейсов были задержаны более чем на два часа, а 37 рейсов отменены.

В случае задержки рейса авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам напитки, питание и размещение в гостинице в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропортах вывели дополнительный персонал, а службы работают в усиленном режиме.

Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы регулярно очищают и обрабатывают реагентами. Ситуация находится на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник аэропорт Шереметьево временно сократил количество взлетно-посадочных операций.

Авиакомпания «Победа» решила выполнить часть рейсов из Шереметьева через Внуково.

В понедельник Шереметьево, Внуково и Жуковский создали запасы противообледенительных реагентов.