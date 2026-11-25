Tекст: Валерия Городецкая

Последнее индивидуальное предприятие артиста прекратило работу накануне. Оно существовало 17 лет, с июня 2009 года, и оставалось единственным делом Бурковского, продолжавшим действовать после его переезда в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Отмечается, что актер не отказывался от ролей в российских фильмах. В последний раз он сыграл профессора в ленте «Москва слезам не верит. Все только начинается» в 2025 году.

Бурковский переехал в США в 2022 году для обучения актерскому мастерству. В 2024 году он вместе с супругой открыл в Нью-Йорке школу Seagull NYC («Чайка»), где преподают актеры из США, Израиля и России по системе Константина Станиславского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте жена комика Нурлана Сабурова объявила о ликвидации бизнеса в России после запрета комику въезда в страну.