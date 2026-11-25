Associated Press: При затоплении рудника в Индонезии погибли шесть человек

Tекст: Валерия Городецкая

Обрушение произошло 23 ноября в деревне Бантар-Карет округа Богор. В двух выработках находились около 37 старателей, 11 из них смогли спастись самостоятельно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По данным местной полиции, причиной трагедии стал выход из берегов протекающей рядом реки. «Спасатели в среду извлекли еще три тела и вели поиски 20 других шахтеров, которые, предположительно, оказались в ловушке из-за наводнения, подтвержденное число смертей увеличивается до шести», – отмечает агентство.

Местные власти узнали о происшествии не сразу, так как рудник работал нелегально. Правоохранителей проинформировали о случившемся лишь спустя 16 часов после затопления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате схода породы на нелегальном золотом руднике в Колумбии погибли 14 человек.

В апреле под завалами на горнодобывающем предприятии в Магаданской области оказались восемь рабочих.

В тот же период гражданин Казахстана погиб при сходе лавины на руднике в Бурятии.