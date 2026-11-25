ЦБ: Спрос на реструктуризацию кредитов в России вырос в третьем квартале

Tекст: Денис Тельманов

В июле – сентябре банки получили 1,4 млн заявлений об изменении условий займов от физических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Банк России. «Спрос на реструктуризацию кредитов по сравнению со вторым кварталом 2026 года увеличился: количество заявок от граждан выросло на 4,2% (главным образом выросло число заявок на реструктуризацию кредитов в рамках собственных программ), от МСП – на 14,5%», – говорится в сообщении регулятора.

Из общего числа обращений граждан 1,2 млн пришлись на собственные программы банков, 206,6 тыс. касались кредитных каникул, а 23 тыс. – ипотечных. Всего с января 2024 года по сентябрь 2026 года кредитные организации получили 14,4 млн заявлений, из которых одобрили 25,1% на сумму 1,8 трлн рублей.

Основной причиной отказа в предоставлении каникул по закону стало отсутствие подтверждения трудной жизненной ситуации. По собственным программам банки чаще всего отказывали из-за нехватки документов, кроме того, заемщики нередко сами отзывали заявки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Центробанк продлил рекомендации банкам по послаблениям для предпринимателей.

В феврале Госдума приняла в первом чтении проект закона об обязательной процедуре согласования реструктуризации долгов граждан.

В прошлом году крупные банковские организации чаще стали отклонять обращения заемщиков о реструктуризации кредитов.