Мэр Прошунин: В новогодние праздники Сочи могут посетить 390 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

По итогам 2026 года туристический поток в город ожидается на уровне 7 млн человек, передает РИА «Новости». «Готовность Сочи к зимнему сезону оцениваем как высокую. Несмотря на угрозы и вызовы, все сделаем для того, чтобы город принял гостей на самом высоком уровне», – сказал Прошунин.

Для туристов разработана специальная программа «Открытый Юг», в которой участвуют 5 тыс. номеров в сочинских санаториях и отелях. Стоимость проживания с питанием и оздоровительными процедурами начинается от 3,5 тыс. рублей в сутки.

Местные власти также подготовили к приезду гостей порядка 4 тыс. парковочных мест и приступили к внедрению интеллектуальных транспортных систем для управления автомобильным трафиком на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Краснодарского края ожидали прибытия около 3 млн туристов в предстоящий зимний сезон.

В октябре глава Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.