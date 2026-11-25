Банк России зафиксировал выдачу кредитных линий МФО на срок более тысячи лет

Tекст: Дарья Григоренко

Кочетков на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности отметил, что «на рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок одну тысячу с лишним лет», передает РИА «Новости».

Кроме того, регулятор выявил случаи выдачи займов гражданам под видом финансирования предпринимательской деятельности. По словам Кочеткова, в настоящее время зафиксировано 127 компаний, маскирующих таким образом выдачу средств.

Также отмечается, что более 19 млрд рублей выданных займов были искусственно переведены с рынка МФО в кредитный потребительский кооператив. Это было сделано без проверки самозапрета, расчета показателя долговой нагрузки и соблюдения макропруденциальных лимитов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Илья Кочетков заявил о риске роста теневого рынка кредитования из-за введения обязательной биометрической идентификации заемщиков микрофинансовых организаций.

В июле Госдума приняла закон об обязанности кредитных и микрофинансовых организаций с 1 октября 2027 года уведомлять граждан о новых займах через «Госуслуги».

В начале года Кочетков назвал запрет МФО ошибочной мерой из-за востребованности их услуг среди россиян.