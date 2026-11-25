Tекст: Ольга Иванова

Суд принял решение не переводить под домашний арест генерала МВД Сергея Малькова, который является фигурантом уголовного дела о хищении топлива, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Решение Мещанского суда об избрании Малькову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 февраля оставить без изменения», – зачитал судья свое решение.

Кроме того, под арестом был оставлен председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд признал законным перевод бывшего замглавы ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова из-под домашнего ареста в СИЗО.

В прошлом месяце суд ужесточил меру пресечения обвиняемому в хищении служебного моторного топлива генералу.

В сентябре Малькова перевели из следственного изолятора под домашний арест.