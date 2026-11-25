Хуснуллин: Нужно назвать ответственных за рост себестоимости строительства

Tекст: Валерия Городецкая

«Давайте с себестоимостью разбираться на каждом этапе и назовем ответственных, кто на каком этапе вложился в себестоимость строительства, за которую мы все платим», – сказал Хуснуллин. Он выразил готовность предоставить необходимые материалы и сотрудничать с Госдумой по каждому блоку, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что основной причиной подорожания стал рост доли финансовых услуг с 2–4% до 15–25%. Он предупредил, что при сохранении тенденции большинство девелоперских компаний могут перейти в банки. Хуснуллин также упомянул увеличение стоимости земли до 50% в некоторых регионах и рост платы за подключение жилья к сетям в два-три раза.

Кроме того, в себестоимость были включены расходы на возведение социальных объектов. Хуснуллин обратил внимание на удорожание трудовых ресурсов в три раза за последние пять лет, а также на рост цен на строительные материалы на 80–200% и увеличение транспортных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о масштабном дефиците кадров в строительной отрасли.

В мае вице-премьер назвал дорогую ипотеку и холодную зиму причинами спада индивидуального жилищного строительства.

В прошлом году Хуснуллин сообщил о снижении объема выдачи рыночной ипотеки в стране до исторического минимума.