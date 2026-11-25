Песков: Россия хотела бы пообщаться с европейцами для понимания их настроя

Tекст: Валерия Городецкая

Государство по-прежнему готово к контактам со странами Европы на всех возможных уровнях, передает ТАСС со ссылкой на комментарий Пескова Первому каналу. Подобную позицию неоднократно озвучивал президент Владимир Путин, и она регулярно находила подтверждение в ходе диалога на рабочем уровне.

«Мы по-прежнему открыты на всех уровнях, и президент заявлял о своей открытости, и на рабочем уровне мы подтверждали неоднократно, что мы открыты к контактам. Более того, мы хотели бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их настрой», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о малорезультативности рабочих контактов с европейскими представителями.

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров самостоятельно вести диалог с Владимиром Путиным.

В этом месяце представитель Кремля напомнил об отказе стран Европы от отношений с Москвой.