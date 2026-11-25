Хуснуллин: Компенсации за жилье в Донбассе и Новороссии планируется повысить

Tекст: Ольга Иванова

«Планируется повышение. Мы этот вопрос рассматривали на рабочей группе. <…> Я думаю, что мы до конца года даже постараемся принять решение», – заявил Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме. Его цитирует ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о выплате компенсаций потерявшим жилье жителям Алешек.

Из бюджета России запланировали направить более 865 млрд рублей на восстановление и развитие регионов Донбасса и Новороссии в 2027-2029 годах.