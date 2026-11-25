Ушаков: Договоренностей о встрече с европейцами в Москве пока нет

Tекст: Дарья Григоренко

Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве и их участии в переговорах по украинскому урегулированию, передают «Вести».

«Пока нет договоренностей о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорах», – сказал Ушаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву.

Во вторник Песков сообщил о непонимании Москвой возможного вклада европейцев в процесс мирного урегулирования на Украине.

На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии согласования с Москвой расширения трехсторонних переговоров.