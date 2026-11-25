ЕЦБ: Словения стала лидером еврозоны по числу владельцев криптовалюты

Tекст: Ольга Иванова

Словения вышла на первое место в еврозоне по доле держателей криптовалют, этот показатель по стране вырос до 17%, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Европейского центрального банка.

Второе место с показателем 15% населения разделили Австрия, Литва и Люксембург. На третьей строчке оказались Нидерланды, Финляндия и Мальта, где цифровыми активами владеют 14% граждан. Наименьшая доля зафиксирована в Германии – 6%.

Большинство владельцев криптовалюты в еврозоне, 66%, используют ее для инвестиций. Еще 15% применяют активы для платежей, а около 18% совмещают оба варианта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Центробанк выбрал три подходящие для торгов на российской бирже криптовалюты.

Европейская комиссия предложила запретить криптовалютные транзакции с Россией.