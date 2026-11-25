Словения вышла на первое место в еврозоне по доле держателей криптовалют, этот показатель по стране вырос до 17%, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Европейского центрального банка.
Второе место с показателем 15% населения разделили Австрия, Литва и Люксембург. На третьей строчке оказались Нидерланды, Финляндия и Мальта, где цифровыми активами владеют 14% граждан. Наименьшая доля зафиксирована в Германии – 6%.
Большинство владельцев криптовалюты в еврозоне, 66%, используют ее для инвестиций. Еще 15% применяют активы для платежей, а около 18% совмещают оба варианта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Центробанк выбрал три подходящие для торгов на российской бирже криптовалюты.
Европейская комиссия предложила запретить криптовалютные транзакции с Россией.