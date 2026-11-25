Вице-спикер Сейма Босак заявил об отсутствии у Польши систем ПВО

Tекст: Ольга Иванова

«У Польши есть система радиолокационного распознавания, но нет системы ПВО», – заявил Босак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Wnet.

Политик признал наличие многолетних упущений в области радиоэлектронной борьбы и обратил внимание на серьезную нехватку наземных зенитных средств. По его оценке, высокие расходы на модернизацию армии пока не привели к должному уровню боеготовности государства.

Вице-спикер Сейма подчеркнул, что из-за малого количества наземных средств противовоздушной обороны польские вооруженные силы способны реагировать на угрозы главным образом с помощью авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о падении на территории страны двух ракет.

В сентябре заместитель главы польского Минобороны Станислав Взентек исключил возможность самостоятельного уничтожения республикой беспилотников над Украиной.

Летом Босак заподозрил правительство Польши в тайной передаче дальнобойных ракет Patriot Киеву.