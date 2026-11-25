Премьер Латвии Кулбергс раскритиковал Эстонию за закрытие границы с Россией

Tекст: Вера Басилая

Кулбергс считает, что эстонскому руководству следовало координировать этот вопрос со всеми странами Балтии, поскольку изменение транспортных и грузовых потоков может затронуть Латвию и Литву, передают СМИSputnik.

«В настоящее время правительство и ответственные службы оценивают четыре возможных сценария закрытия границы с Россией», – заявил Кулбергс. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу планируется принять в четверг.

Политик подчеркнул необходимость тщательной оценки ситуации, включая влияние закрытия границы на грузоперевозки, так как часть грузов уже находится в пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам подготовить позицию по вопросу возможного закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. В тот же день погранслужба Эстонии сообщила о намерении установить дополнительные заграждения на закрываемых пунктах пропуска.

Кулбергс также заявил, что Латвия не намерена возобновлять нормальные отношения с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

В понедельник Федеральная таможенная служба предупредила об очередях из сотен фур на границе с Латвией и Эстонией.