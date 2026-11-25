В Max появилась возможность предъявлять водительские права и СТС

Tекст: Дарья Григоренко

Для прохождения проверки водителю достаточно предъявить QR-код из вкладки «Транспорт» в Цифровом ID в мессенджере, а инспектору – отсканировать его, сообщает VK.

«Возможность предъявлять права и СТС через MAX упростит жизнь десяткам миллионов водителей: вместо бумажных документов достаточно показать QR-код на экране смартфона», – заявил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.

По его словам, новый функционал поможет водителям сэкономить на штрафах в случае забывчивости и снизит риск утери физических носителей. При этом сервис работает только при наличии мобильного интернета.

Цифровой ID – специальный раздел в MAX, содержащий карточки с данными документов и QR-код для подтверждения личности, возраста и льготных статусов. К сервису уже подключились более 10 млн россиян.

Для создания Цифрового ID необходимо открыть соответствующий раздел, нажать кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать PIN-код для входа. Доступ к динамическому QR-коду, который действителен исключительно на устройстве создания, осуществляется по PIN-коду, Face ID или отпечатку пальца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минцифры сообщило о возможности родителей подтверждать личность детей с помощью QR-кода в мессенджере Max.

Летом ведомство анонсировало появление технической возможности демонстрировать водительские удостоверения в национальном мессенджере.

Зимой компания VK объявила о доступе пользователей сервиса к подтверждению социального статуса и возраста защищенным динамическим QR-кодом.