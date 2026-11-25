Комитет ГА ООН одобрил российскую резолюцию об искусственном интеллекте

В ООН 79 государств поддержали проект России по ИИ

Tекст: Катерина Туманова

Соавторами документа выступили Белоруссия, Буркина-Фасо, КНДР и Никарагуа. Инициативу поддержали 79 государств, включая Бразилию, Индию и Китай, против высказались 57 стран, еще 42 воздержались, передает ТАСС.

Проект из 13 пунктов подтверждает центральную роль ООН в глобальном обсуждении искусственного интеллекта.

«На пленарном заседании Второго комитета 24 ноября одобрен российский проект резолюции ГА ООН «Поддержка функционирования Независимой международной научной группы по искусственному интеллекту и Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом», – сообщает постпредство России при ООН.

В тексте резолюции подчеркивается необходимость соблюдения и защиты прав человека на всех этапах использования таких систем. Окончательное рассмотрение документа состоится на пленарном заседании Генассамблеи ООН в декабре.

«Большинство делегаций не верят в аргументы ряда стран, которые пытаются отложить принятие важных решений, лукаво прикрывая свою позицию разными уловками», – заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

Он добавил, что российская делегация намерена укреплять диалог и помогать нуждающимся странам в вопросах обмена технологиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье обсуждение регулирования систем оружия на базе ИИ в ООН отложили до 2028 года.

Посол по особым поручениям МИД Бердыев сообщил о планах России развивать ИИ со странами АТЭС.

Постпред России при ООН заявлял, что Россия не видит причин для дополнительных ограничений военного ИИ.