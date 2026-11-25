Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, представители европейских государств пока не могут четко сформулировать свою позицию по вопросу двусторонних контактов с Москвой, передает РИА «Новости».

«Буквально позавчера из Брюсселя было заявление, что, дескать, принято решение не идти на двусторонние контакты с Россией, потом было заявление, что идти, но на нейтральной территории», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву.

В середине месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии попыток европейских переговорщиков по урегулированию на Украине установить контакт с Москвой.

Москва отказалась выдвигать условия европейским странам по составу их переговорной группы.