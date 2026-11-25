Tекст: Вера Басилая

Подписание состоялось в рамках 11-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Москве. Сергей Цивилев и Аваис Легари также подписали протокол этого заседания, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил о визите премьер-министра Шахбаза Шарифа в Россию 30 ноября.

Шахбаз Шариф запланировал обсудить с президентом Владимиром Путиным сотрудничество в энергетике, обороне и торговле.

В прошлом месяце президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал расширять двустороннее сотрудничество в сфере торговли, энергетики и промышленности.