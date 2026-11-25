Лукашенко не исключил вывода ядерного оружия из страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства сообщил о потенциальной готовности Минска к выводу со своей территории российских ракет, которые могут нести ядерный заряд. Об этом передает БелТА со ссылкой на интервью белорусского лидера французскому журналу Le Point.

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах ради урегулирования ситуации, президент подчеркнул, что Минск выступает за любые шаги, способствующие прекращению конфликта и глобальной стабилизации.

«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить – это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», – заявил Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе России на Украине военным путем.

Глава белорусского государства выразил готовность прилететь вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлом месяце белорусский лидер отметил отсутствие у Минска и Москвы желания развязывать войну.