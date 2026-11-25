В горах Кабардино-Балкарии начался лавиноопасный сезон

Tекст: Дарья Григоренко

«В период с 18:00 мск 25 ноября до 18:00 мск 26 ноября в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс. метров лавиноопасно. Это первое с начала нынешнего осенне-зимнего сезона предупреждение о лавиноопасности в горах республики», – сообщило ведомство в Max.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в районах схода лавин: кататься только на разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и следить за погодой.

В понедельник ведомство предупредило об ожидаемых в течение трех дней сильном ветре и снеге. В среду из-за ветра закрыли все очереди канатной дороги на Эльбрусе. По данным Госавтоинспекции, в Приэльбрусье выпало более 30 сантиметров снега, работает снегоуборочная техника.

В 2025 году лавиноопасный сезон в регионе начался 30 декабря, а годом ранее – 28 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу очередь канатной дороги и горнолыжную трассу на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.

В сентябре глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте схода снежно-ледовой лавины.

В том же месяце спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии после обнаружения тела 17-го погибшего альпиниста.