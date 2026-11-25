Эксперты оценили более 2,7 тыс. заявок из 50 регионов страны, передает ТАСС со ссылкой на организаторов. Самой популярной темой среди участников стал космос, которому посвятили более 1,2 тыс. работ, а самым востребованным форматом – поделки.
Победителями стали педагоги из восьми регионов: Москвы, Петербурга, Московской, Ивановской, Свердловской и Ульяновской областей, Удмуртии и Чувашии. Среди высоко оцененных проектов – создание роботов-помощников, проектирование домов будущего и моделирование Солнечной системы.
Конкурс организован АНО «Центр развития научных и образовательных инициатив» в рамках Десятилетия науки и технологий. Победители посетят VI Конгресс молодых ученых, который пройдет в Петербурге в декабре 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий».
Летом Российское общество «Знание» и «Движение Первых» отобрали лучшие концепции игр для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».