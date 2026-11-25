Tекст: Дарья Григоренко

Эксперты оценили более 2,7 тыс. заявок из 50 регионов страны, передает ТАСС со ссылкой на организаторов. Самой популярной темой среди участников стал космос, которому посвятили более 1,2 тыс. работ, а самым востребованным форматом – поделки.

Победителями стали педагоги из восьми регионов: Москвы, Петербурга, Московской, Ивановской, Свердловской и Ульяновской областей, Удмуртии и Чувашии. Среди высоко оцененных проектов – создание роботов-помощников, проектирование домов будущего и моделирование Солнечной системы.

Конкурс организован АНО «Центр развития научных и образовательных инициатив» в рамках Десятилетия науки и технологий. Победители посетят VI Конгресс молодых ученых, который пройдет в Петербурге в декабре 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий».

Летом Российское общество «Знание» и «Движение Первых» отобрали лучшие концепции игр для детей в рамках всероссийского конкурса «Родная игрушка».