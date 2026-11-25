Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы больше никогда, если это зависит от меня, не будем импортировать из России ни одной молекулы. Мы не доверяем России», – заявил Йоргенсен в интервью Euronews, передает РИА «Новости».

По его словам, возможные договоренности Москвы и Вашингтона о мирном урегулировании не изменят европейского законодательства. В отличие от санкций, которые могут быть отменены после завершения конфликта, законодательный запрет на российский газ рассчитан на постоянное действие.

При этом, согласно данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), в первые пять месяцев 2026 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трубопроводного газа – на 7%. Доля российского газа в потреблении ЕС составляла около 12%.

Российский СПГ продолжают закупать Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды, а трубопроводные поставки сохраняются в Венгрию, Словакию и Грецию. По данным S&P Global Energy, за неполные десять месяцев 2026 года ЕС импортировал около 12,7 млн тонн российского СПГ, что превысило показатель аналогичного периода 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о склонности Брюсселя к садомазохизму из-за отказа от российских энергоносителей.

В начале месяца Евростат сообщил об увеличении поставок российского сжиженного природного газа в европейские страны за три квартала почти на 12%.

Летом европейские страны снизили закупки сжиженного природного газа до минимума за два года.