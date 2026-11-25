Дочерняя компания «Газпром энергохолдинг» ввела в эксплуатацию первую газотурбинную установку Южно-Якутской теплоэлектростанции, передает РИА «Новости».
Мощность запущенной установки составляет 110 МВт. В дальнейшем на электростанции планируется поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок.
В состав энергоблока войдут две газотурбинные установки мощностью 110 МВт каждая и одна паротурбинная установка на 93 МВт. Общая установленная электрическая мощность станции достигнет 313 МВт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компании «Газпром» и «Лукойл» приступили к опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения в Ненецком автономном округе.
Также созданная в России газовая турбина большой мощности наработала тысячи часов в составе теплоэлектростанции в Краснодарском крае.
Объединенная двигателестроительная корпорация завершила производство второй серии газовой турбины для электростанции в Ростовской области.