Сикорский: Польша не планирует высылать российского посла

Tекст: Вера Басилая

«Мы пока не будем этого делать», – сказал Сикорский в эфире Польского радио на фоне обвинений в адрес Москвы в нарушении польского воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Ранее ряд польских политиков призвал выслать российского посла. Замглавы министерства национальной обороны Польши Станислав Взентек предостерег от этого шага, так как отношения между странами могут обостриться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский посол в Польше Григорий Михно отверг обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства страны.

Напомним, МИД Польши вызвал его из-за этих заявлений. В пятницу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в том, что воздушное пространство республики нарушили две российские ракеты и дрон. При этом доказательств он не привел.