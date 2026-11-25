Причиной массового заболевания на лайнере в Карибском море стал норовирус

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно данным ведомства, заболевание выявили у 233 пассажиров и 35 членов экипажа. Вспышка произошла 15 ноября во время 12-дневного путешествия, в которое судно отправилось 11 ноября, передает РИА «Новости».

Лайнер компании Princess Cruises вернулся в Форт-Лодерлейл во Флориде в понедельник. На борту находилось почти 3 тыс. пассажиров и более 1,1 тыс. членов экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вспышка норовирусной инфекции поразила пассажиров круизного судна National Geographic Sea Bird у берегов Аляски.

Вспышка опасной кишечной инфекции сорвала круиз из США в Канаду на лайнере Ruby Princess.

В мае вспышка норовируса поразила свыше 100 человек во время морского путешествия на круизном лайнере Caribbean Princess из Флориды.