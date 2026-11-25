Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате инцидента ранения получили дети 9 и 11 лет, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABS-CBN News.

Одному из учителей удалось обезвредить нападавшего.

Оба пострадавших доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние школьников как стабильное, угрозы их жизни нет.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что перед нападением подросток вел длительную переписку на онлайн-платформах Roblox и TikTok со злоумышленником. Неизвестный подстрекал ребенка к совершению преступления. В настоящее время полиция устанавливает личность инициатора нападения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Стамбуле подросток совершил нападение с ножом на одноклассников.

Летом на Филиппинах ученик устроил стрельбу, два человека погибли.

В июне местная полиция задержала двух подозреваемых в вооруженном нападении на среднее учебное заведение.