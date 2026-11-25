Без света остаются 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях региона, среди которых Клепиковский, Михайловский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Касимовский, Шацкий, Старожиловский, Спасский, Рязанский округа и Шиловский район, цитирует ведомство ТАСС.

Для оказания помощи энергетикам в устранении последствий стихии на РЖД привлечены пожарно-спасательные подразделения ведомства.

Кроме того, в связи с непогодой в Рязанской области задерживаются 35 поездов дальнего следования, максимальное время опоздания составляет 11 часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник специалисты компании «Россети» приступили к ликвидации последствий прохождения балканского циклона и восстановлению подачи электричества потребителям в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях.

В марте Московская железная дорога сообщала о задержке 11 пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры в Рязанской области.