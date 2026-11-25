Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:38 мск и направился на юго-восток. Сделав петлю над прибрежными водами Черного моря, борт выполнил два круга над румынским побережьем и вновь стал летать над морем. По состоянию на 11:07 мск он держал курс на восток, передает РИА «Новости».

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник переоборудованный бизнес-джет Bombardier Artemis II совершил длительный разведывательный полет над акваторией Черного моря вдоль южных рубежей России.

Ранее самолет-разведчик США совершал полет над акваторией Черного моря.

Также Bombardier Artemis II около четырех часов вел патрулирование у границ России после вылета с авиабазы в Румынии.