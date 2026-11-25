Глава МИД РФ Лавров возложил цветы к Вечному огню в Гомеле

Tекст: Дмитрий Зубарев

В торжественной церемонии у мемориала «Вечный огонь» также приняли участие глава МИД Белоруссии Максим Рыженков и представители местной администрации, передает РИА «Новости».

Мемориал посвящен советским воинам и подпольщикам. На этом месте захоронены 28 человек, павших в 1943–1944 годах в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками.

Помимо заседания коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии, Лавров проведет двусторонние переговоры со своим белорусским коллегой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Гомель для участия в заседании совместной коллегии внешнеполитических ведомств.