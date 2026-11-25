Врач Скальный назвал дефицит витаминов причиной депрессии к концу года

Tекст: Вера Басилая

Врач-элементолог Андрей Скальный отметил, что к концу года депрессия встречается чаще из-за сокращения светового дня, изменения биоритмов и нехватки солнца. На состояние организма также влияет обеспеченность витаминами, аминокислотами и химическими элементами, передает «Газета.Ru».

Классическим примером является дефицит витамина D, при котором замедляются обменные процессы, возникает утомляемость и подавленное настроение. Нехватка витаминов группы B снижает питание нервной системы, вызывает повышенное напряжение и расходование ресурсов организма.

Важную роль играют аминокислоты: таурин придает энергию, глицин отвечает за нормальную работу мозга, триптофан успокаивает нервную систему, а глутамин стабилизирует работу коры головного мозга. Также необходимо отслеживать уровень калия, магния, фосфора, марганца, меди, йода и кобальта.

Психологическим фактором развития депрессии выступает предновогодняя суета и подведение итогов года, вызывающие стресс и тревогу. Решение проблемы снижения энергии и выгорания должно быть комплексным и индивидуальным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач-терапевт Алексей Парамонов предупредил об опасности передозировки витаминов при борьбе с зимним авитаминозом.

В прошлом месяце врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал о вреде быстрых дофаминовых удовольствий.

Летом врач-психотерапевт Ирина Крашкина заявила о возможности возникновения депрессии в теплое время года из-за жары и обезвоживания.