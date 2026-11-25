В Петербурге у студента из Африки изъяли 10 кг марихуаны из багажника

Tекст: Дарья Григоренко

Ранним утром во вторник в районе поселка Шушары Пушкинского района госавтоинспекторы остановили для проверки автомобиль Kia Quoris под управлением 27-летнего гражданина одного из государств Африки. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Поведение водителя, обучающегося в одном из вузов Москвы, показалось инспекторам подозрительным: молодой человек сильно нервничал. В связи с этим правоохранители приняли решение досмотреть иномарку.

В багажнике машины обнаружили 36 вакуумных пакетов с растительным веществом общей массой около 10 кг. «Согласно проведенному исследованию содержимого одного из пакетов, в нем содержалось наркотическое средство каннабис (марихуана)», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к незаконному обороту наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Владивостоке гражданина Индии обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ.

В прошлом году в Петербурге выявили иностранного курьера телефонных мошенников.

В начале 2025 года в городе по подозрению в распространении наркотиков задержали африканца из Магриба.