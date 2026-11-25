Tекст: Дмитрий Зубарев

«На прошлой неделе, 19 ноября, в Шэньчжэне состоялась историческая встреча лидеров Китая, России и Соединенных Штатов Америки. Она напомнила миру, что державы-победительницы во Второй мировой войне по-прежнему несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и глобальной безопасности», – заявил Нарышкин.

В условиях, когда прежние институты хуже справляются с новыми вызовами, на первый план выходят вопросы их реконструкции, поиска нового баланса сил и восстановления авторитета международного права, добавил он, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянская газета Corriere della Sera назвала саммит лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне провалом для Европы.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило о восприятии встречи на Западе как триумфа российского лидера.

Белый дом заявил об обязательстве России, США и КНР поддерживать стратегическую стабильность.