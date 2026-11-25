Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы подадим в суд обязательно на IIHF, она нарушила правила под давлением канадцев, подменив понятие «форс-мажор». Это красная линия, конечно», – цитирует Дегтярева РИА «Новости».

По его словам, федерация была обязана перенести соревнования в другую страну или изменить сроки.

Министр назвал действия властей Канады правительственной дискриминацией по национальному признаку. Он подчеркнул, что Москва продолжит добиваться переноса чемпионатов из тех государств, где нарушают права российских и белорусских спортсменов.

В октябре Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить отечественные команды к пяти турнирам, включая молодежный чемпионат мира 2027 года. Однако 15 ноября организация сохранила за Канадой право провести соревнования без участия российской сборной из-за визовых ограничений, передают СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям проявлением ненависти по национальному признаку.

На прошлой неделе Дегтярев потребовал от Международного олимпийского комитета жесткой оценки действий IIHF и Канады.

В середине месяца Федерация хоккея России заявила о намерении обратиться в МОК для разрешения ситуации с недопуском сборной на канадский турнир.