Молодой человек в возрасте около 30 лет привлек внимание пользователей Сети историей о прибыльном бизнесе, пишет SCMP.
Сяофэй рассказал в видеоролике о гарантированном ежемесячном доходе от наращивания ресниц в размере 7,5 тыс. долларов.
Предприниматель уже владеет обычным салоном красоты в городе. Недавно китаец решил расширить бизнес и начал предлагать клиентам мобильные услуги прямо в салоне своего легкового автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство коммерции Китая пообещало защитить интересы автопроизводителей в рамках ВТО. В субботу китайские мастера создали набор из 30 матрешек стоимостью 4000 долларов. В начале месяца в Китае отметили рост числа работающих матерей, арендующих номера в отелях ради отдыха от семей.