WSJ: Пентагон обсуждал с Ford и GM массовую сборку беспилотников

Tекст: Игорь Иножарский

Пентагон ведет переговоры с автоконцернами General Motors, Ford и рядом других производителей об их участии в массовом производстве военных беспилотников, причем обсуждается возможность передачи части автомобильных конвейеров под сборку дронов, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, базовая схема сотрудничества предполагает, что автопроизводители будут поставлять специализированные компоненты для уже существующих разработчиков дронов, включая двигатели, приводы, датчики и системы лидар, сообщило издание Defence Blog со ссылкой на свои источники.

Как отмечает портал Semafor, переговоры Пентагона проходят на фоне девятимесячного конфликта с Ираном и устойчивого дефицита боеприпасов, при этом Вашингтон все активнее опирается на промышленные цепочки автопроизводителей для наращивания выпуска более дешевых вооружений, а аналогичный подход используется в Европе, где компания Rheinmetall уже переоборудовала два автозавода под выпуск боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское военное ведомство испытывает острый дефицит артиллерийских снарядов, ракет и бомб на фоне конфликта с Ираном. Летом США перепрофилировали часть мощностей General Motors и Ford под выпуск ракет Patriot и Tomahawk. General Motors готовилась производить детали для оружия, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов.