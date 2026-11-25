Le Monde: Ле Пен пойдет на выборы президента Франции несмотря на судимость

Tекст: Игорь Иножарский

Ле Пен надеется, что избиратели закроют глаза на ее проблемы с законом, пишет Le Monde. В июле апелляционный суд в Париже сократил срок запрета на занятие ею выборных должностей, после чего политик подтвердила намерение участвовать в президентской гонке.

Возможность Ле Пен вести предвыборную кампанию зависит от решения Кассационного суда Франции. Генеральный прокурор пообещал вынести вердикт «не позднее начала апреля 2027 года».

Если апелляция будет отклонена, политику придется носить электронный браслет. Ранее суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу о нецелевом использовании фондов Евросоюза, а также назначил штраф в размере 100 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Франции, пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер обошел Марин Ле Пен по уровню симпатий избирателей. В понедельник политик назвала прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский конфликт началом третьей мировой войны. В воскресенье лидер фракции «Национальное объединение» отклонила приглашение посетить Киев.