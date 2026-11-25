Politico: Нуньес Фейхоо вышел в фавориты выборов премьера Испании

Tекст: Игорь Иножарский

Выступая в Сантъяго-де-Компостела, где началась его политическая карьера, Альберто Нуньес Фейхоо призвал сторонников Народной партии обеспечить ему последний рывок на пути к резиденции премьера в Мадриде, назвав свой путь «шестисоткилометровым паломничеством». «Помогите мне завершить это путешествие, и я вас не подведу. Я все тот же: с большим количеством седины, большим опытом, большим количеством шрамов, но с той же приверженностью», – заявил он, передает Politico.

Фейхоо подчеркивает, что остается «аналоговым политиком» и противопоставляет свой образ сдержанного администратора глянцевой публичности социалистического премьера Педро Санчеса. Политик, руководивший Галисией с 2009 по 2022 год и теперь возглавляющий Народную партию, обещает «навести порядок» в четвертой экономике Евросоюза после серии коррупционных скандалов, которые, по его словам, подорвали доверие к социалистам; опросы дают его партии небольшой отрыв, но для парламентского большинства ему может понадобиться союз с правой партией Vox.

Выходец из сельского прихода Ос Пеарес в провинции Оренсе, Фейхоо сделал карьеру в региональном и центральном аппарате, а затем сменил на посту главы Галисии Манοгэля Фрагу, четыре раза подряд выигрывая выборы с парламентским большинством. Его бывшие коллеги описывают его как прагматика, воспитанного на ценностях демократического перехода, однако журналисты вспоминают и жесткий контроль региональных медиа, и агрессивные предвыборные приемы команды. Дополнительные вопросы вызывали госконтракты на 37 млн евро для компании Grupo Eulen, связанной с его сестрой, и старые фото на лодке с контрабандистом и будущим наркоторговцем Марсиалем Дорадо, хотя расследование по контрактам суд в Сантъяго-де-Компостела закрыл в 2024 году.

На общенациональную арену Фейхоо вышел в 2022 году, когда внутрипартийный кризис в Народной партии вывел его в бесспорные лидеры, однако победа на выборах 2023 года оказалась недостаточной для формирования правительства, что эксперты сочли провалом заведомо выигрышной кампании. Давление жесткого крыла консерваторов в Мадриде и правых медиа сдвинуло его риторику вправо: он обещал «упразднить санчисмо» (исп. derogarel sanchismo – это известный политический лозунг испанской правой оппозиции, направленный против действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса), напоминал о наследии ETA из-за союзов социалистов с баскскими националистами и обвинял Санчеса в причастности к «омерзительному бизнесу проституции», опираясь на прошлый бизнес тестя премьера, тогда как Санчес называл обвинения безосновательными. Аналитики считают, что в случае победы Фейхоо предстоит искать баланс в возможной коалиции с более радикальной Vox и определять политическую культуру будущего правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник многие молодые избиратели в Испании заявили о недовольстве жилищным кризисом и ростом стоимости жизни перед досрочными выборами 29 ноября. В понедельник экономический координатор Народной партии Испании Альберто Надаль пообещал после возможной победы консерваторов провести независимый аудит государственных финансов и начать масштабное снижение налогов. В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо провели напряженные телевизионные дебаты накануне всеобщих выборов.