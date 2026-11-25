Неизвестные взломали сеть Центрального разведывательного управления США, используемую для работы с открытыми источниками, пишет Fox News.
Утечка затронула только несекретную информацию. Первой об обнаружении взлома сотрудниками ЦРУ и Офиса директора национальной разведки сообщила газета The New York Times.
По данным одного из источников, инцидент произошел в тот же день, когда на прошлой неделе кибератаке подверглось ФБР. В настоящее время правоохранительные органы расследуют второй за последние месяцы взлом ключевой криминальной базы данных ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник газета The New York Times сообщила о кибератаке на несекретную аналитическую систему ЦРУ и Офиса директора национальной разведки США. В субботу американские правоохранительные органы начали расследование очередного кибервзлома Национального центра криминальной информации США. В пятницу портал Nextgov сообщил о приостановке работы ряда внутренних баз данных Министерства сельского хозяйства США после обнаружения кибератаки.